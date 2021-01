Montecassiano, si indaga sui telefonini e i tablet (Di martedì 5 gennaio 2021) È appena stato affidato a Luca Russo il compito di analizzare cellulari e ipad degli indagati (ovvero la figlia, il marito ed il nipote della vittima), insieme al telefono di Rosina. Verranno analizzati anche il modem ed il computer. Le indagini si svolgeranno anche per trovare eventuali tracce e materiali che potrebbero essere stati cancellati dai dispositivi. Nel frattempo, i difensori degli indagati hanno deciso di cambiare medico legale. Inizialmente era stato nominato Claudio Cacaci, adesso sostituito da Francesca Trombesi. Intanto i Carabinieri oggi effettueranno un altro sopralluogo nella villa dove Rosina è stata uccisa, verranno analizzate le impronte e le tracce presenti al suo interno. Altri accertamenti verteranno sulla situazione patrimoniale della famiglia, oltre che i rapporti intecorsi tra di loro al momento ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) È appena stato affidato a Luca Russo il compito di analizzare cellulari e ipad degliti (ovvero la figlia, il marito ed il nipote della vittima), insieme al telefono di Rosina. Verranno analizzati anche il modem ed il computer. Le indagini si svolgeranno anche per trovare eventuali tracce e materiali che potrebbero essere stati cancellati dai dispositivi. Nel frattempo, i difensori degliti hanno deciso di cambiare medico legale. Inizialmente era stato nominato Claudio Cacaci, adesso sostituito da Francesca Trombesi. Intanto i Carabinieri oggi effettueranno un altro sopralluogo nella villa dove Rosina è stata uccisa, verranno analizzate le impronte e le tracce presenti al suo interno. Altri accertamenti verteranno sulla situazione patrimoniale della famiglia, oltre che i rapporti intecorsi tra di loro al momento ...

