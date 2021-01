L'incertezza anche per lo stato di pre crisi nell'esecutivo: ancora ampie distanze Conte-Renzi su dossier (Di martedì 5 gennaio 2021) Le distanze fra Conte e Renzi restano tutte, in attesa della nuova stesura da parte del ministero dell'Economia del Recovery plan, per venire incontro ad alcune richieste di Italia viva. Di Maio: se ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 gennaio 2021) Lefrarestano tutte, in attesa della nuova stesura da parte del ministero dell'Economia del Recovery plan, per venire incontro ad alcune richieste di Italia viva. Di Maio: se ...

Giovedì 7 e venerdì 8 il Paese torna arancio ma con il vincolo di non spostarsi dalla propria regione, salvo i soliti e comprovati motivi di necessità. Il weekend 9 e 10 sarà arancio e potrebbero esse ...

Napoli, taglia le scadenze delle cioccolate per le calze della Befana:” Attenzione a dove comprate”

NAPOLI – I furbetti non mancano mai, nemmeno in un giorno così tanto amato dai bambini come l’Epifania , e neanche quando a pagarne le conseguenze sono proprio i più piccoli. Come si nota delle immagi ...

