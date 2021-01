Harry Potter, il figlio neonato di Jessie Cave positivo alla variente Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) La Lavanda Brown della celebre saga sul maghetto di Hogwarts deve affrontare un altro dramma. Riguarda ancora il piccolo Tenn L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 5 gennaio 2021) La Lavanda Brown della celebre saga sul maghetto di Hogwarts deve affrontare un altro dramma. Riguarda ancora il piccolo Tenn L'articolo proviene da Gossip e Tv.

css_onig : ciao bellissimi, mi chiamo Angela, ho 13 anni e vengo dalla puglia. I miei hobby sono mangiare e dormire, sono una… - CorriereG : In questi giorni sto leggendo la saga di Harry Potter. Sono al sesto episodio eppure ancora non si ho capito come s… - css_onig : ciao a tutti sono Aurora, ho 14 anni e vengo dalla Sardegna. gioco a tennis, mi piace suonare la chitarra e guardar… - anostalgicbitch : Ha riso pure mio padre che di Harry Potter non ci capisce mai un cazzo lol - anostalgicbitch : DRACO MALFOY IL NEMICO KATTIVISSIMO E PIÙ TEMIBILE DI HARRY POTTER RAGA COSI È STATO DEFINITO -