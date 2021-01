Gomez Juventus, ipotesi scambio con l’Atalanta: «Ne stanno parlando» (Di martedì 5 gennaio 2021) Gomez Juventus: sul tavolo un possibile scambio con l’Atalanta. Ultime notizie legate al calciomercato bianconero Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport, l’addio di Alejandro Gomez dall’Atalanta potrebbe essere un’opportunità anche per la Juventus. Anche i bianconeri, infatti, starebbero pensando all’esterno argentino. Sul tavolo, potrebbe esserci uno scambio che porterebbe Federico Bernardeschi in nerazzurro. Un discorso non ancora approfondito dalle due squadre, che potrebbero parlarne però nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021): sul tavolo un possibilecon. Ultime notizie legate al calciomercato bianconero Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport, l’addio di Alejandrodalpotrebbe essere un’opportunità anche per la. Anche i bianconeri, infatti, starebbero pensando all’esterno argentino. Sul tavolo, potrebbe esserci unoche porterebbe Federico Bernardeschi in nerazzurro. Un discorso non ancora approfondito dalle due squadre, che potrebbero parlarne però nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : La #Juventus monitora il Papu Gomez: situazione legata a una possibile cessione ma i bianconeri restano vigili - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, i bianconeri monitorano Papu Gomez Situazione legata a possibile cessione Bernardeschi… - federicod_6 : Vedo gente che preferirebbe mandare via #Dybala per fare posto al Papu #Gomez , non scherziamo. Per quanto il Papu… - RmezMarquez : RT @DiMarzio: La #Juventus monitora il Papu Gomez: situazione legata a una possibile cessione ma i bianconeri restano vigili - 07Giuseppe : #skycampoaperto Gomez per la Juventus non sarebbe l'acquisto ideale? Visto che manca un uomo che detta i tempi... -