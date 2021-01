Gameboy forever | nel 2021 uscirà un gioco per la console | Deadeus

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 gennaio 2021) Chi ha detto che il Game Boy è morto decenni fa? Non è così raro che developer appassionati programmino giochi appositamente per hardware vetusti, ma riuscire a commercializzarli non è certo facile. Lo studio indipendente -IZMA- c'è riuscito e sta per dare alle stampe, singolare RPG horror. Nel, un ragazzino ha un incubo profetico sulla fine del mondo: da quel momento, ha tre giorni per cercare di salvare l'umanità. Graficamentesi presenta come un classico JRPG del Game Boy, ma con distintivi (e inquietanti) elementi horror. Il fattore rigiocabilità sembra da non sottovalutare, dato che sono possibili ben 11 finali diversi. Leggi altro...