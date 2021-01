Dor | parole dal mondo | la nostalgia provocata dalla separazione

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dor: primo appuntamento dell’anno con la rubricadal! Questa settimana, un termine provenientelingua romena che indica la mancanza e il desiderio di rivivere un sentimento. Dor: la mancanza o la sofferenza di rivivere un sentimento La maggior parte delleintraducibili provenienti da numerosi idiomi, indicano delle sensazioni o si riferiscono ai sentimenti; come Hiareth, Saudade, Flechazo, trattati in precedenza, anche il termine Dor, etimologicamente derivantelingua romena, si riferisce ad una sensazione provata. La peculiarità curiosa di questa parola è che, nel suo significato, riflette tre concetti ben precisi: il desiderio, la, e la mancanza. Emozioni che, spesso, si accostano a rapporti, relazioni e sentimenti. Dor – Photo ...

“Il lessico di una lingua straniera è come la mappa di un Paese in cui non si è mai stati” afferma lo psicologo Tim Lomas, docente presso la University of East London. Mentr ...