Di Maio: "Nessuno perdonerebbe una crisi di governo in uno scenario simile" (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – "Azzolina era pronta ad aprire già il 7, ieri ci è stato riferito che alcune regioni non erano pronte e ci hanno detto che l'11 era una data giusta- spiega Luigi Di Maio a 'Oggi è un altro giorno' su RaiUno-. Tra pochi mesi è un anno che abbiamo dichiarato il primo lockdown– aggiunge- in alcune regioni i ragazzi non hanno mai incontrato i compagni di classe se non con le videoconferenze. È molto importante farle ripartire il prima possibile. Come governo abbiamo messo a disposizione dei territori un pacchetto che unisse trasporti e attività scolastica, se alcune regioni non sono ancora pronte noi diamo qualche altro giorno", termina.

Politica di palazzo: tra una...pandemia e una crisi economica, con lo spettro della fine del blocco dei licenziamenti al 31 marzo, le forze di maggioranza sono alle prese con i venti di crisi che soff ...

