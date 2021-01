BTp, il 2021 parte col botto: richieste oltre 100 miliardi per il nuovo 15 anni (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Tesoro ha emesso titoli per un importo 10 miliardi all’1,45% con un collocamento sindacato. Continua la fase positiva favorita dalla spinta Bce Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Tesoro ha emesso titoli per un importo 10all’1,45% con un collocamento sindacato. Continua la fase positiva favorita dalla spinta Bce

Il nuovo Btp a 15 anni collocato da Tesoro ammonta a 10 miliardi mentre la domanda totale è di oltre 105 miliardi. Il rendimento si attesta in area 8 punti base. Attesi allocazione e il prezzo. (ANSA) ...

l Tesoro ha emesso titoli per un importo 10 miliardi attraverso un collocamento sindacato. Continua la fase positiva favorita dalla spinta Bce ...

