Aston Martin svelerà a febbraio per riscrivere la storia (Di martedì 5 gennaio 2021) Aston Martin svelerà la sua vettura F1 a febbraio. Il suo ritorno dopo 61 anni. Il team precedentemente noto come Racing Point ha completato il suo cambio di marchio. Sembra che il suo schema dei colori previsto, siano lampi di vernice verde con sfumature gialle. Aston Martin svelerà un emozionante rientro? La vettura farà il suo debutto nei test pre-stagionali all'inizio di marzo, mentre il suo ritorno in gara è previsto per l'ultima settimana sempre di marzo in Bahrain. La gara di apertura della stagione in Australia che verrà posticipata. La strategia e il suo look "La Formula 1 è una piattaforma estremamente potente che giocherà un ruolo chiave nella strategia complessiva di Aston Martin. È uno sport veramente globale ...

