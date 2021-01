VIDEO – Aiutò terrorista ricercato in tutta Europa: fermato tunisino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Favoreggiamento personale con finalità di terrorismo: la DDA ordina l’arresto di un tunisino. La Guarda di Finanza di Agrigento, esegue e ferma il cinquantenne africano. L’uomo è gravemente indiziato. Di seguito i fatti, così come raccontati dal Comando provinciale di Agrigento della Guardia di Finanza. “Il 50enne, da tempo residente in Sicilia, è accusato di aver favorito latitanza e fuga di un ricercato internazionale. Quest’ultimo è destinatario di mandato di cattura europeo spiccato dell’Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania. E’ ritenuto responsabile del tentato omicidio commesso in Lipsia (Germania) il 9 aprile 2020. Il tunisino arrestato dalla Finanza ha garantito rifugio e ospitalità in Sicilia e poi la possibilità di riparare in Tunisia. Il ricercato dopo i fatti di sangue di Lipsia, ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Favoreggiamento personale con finalità di terrorismo: la DDA ordina l’arresto di un. La Guarda di Finanza di Agrigento, esegue e ferma il cinquantenne africano. L’uomo è gravemente indiziato. Di seguito i fatti, così come raccontati dal Comando provinciale di Agrigento della Guardia di Finanza. “Il 50enne, da tempo residente in Sicilia, è accusato di aver favorito latitanza e fuga di uninternazionale. Quest’ultimo è destinatario di mandato di cattura europeo spiccato dell’Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania. E’ ritenuto responsabile del tentato omicidio commesso in Lipsia (Germania) il 9 aprile 2020. Ilarrestato dalla Finanza ha garantito rifugio e ospitalità in Sicilia e poi la possibilità di riparare in Tunisia. Ildopo i fatti di sangue di Lipsia, ...

michelevillano : #SanPa anche in altre parti del mondo il problema si è riproposto e l'aiuto purtroppo anche lì viene solo dal volon… - sognatr36892084 : RT @alexebasta02: Abbiamo sempre la convinzione che gli altri hanno bisogno di essere salvati.... mentre la verità e che chi ha bisogno… - QLexPipiens : Per far circolare le informazioni, aggirando la censura, occorrerebbe un social stile Twitter ma open source, senza… - RaynOwO : RT @prncsscordelia: aiuto raga ma che caz? lo sentite anche voi? - plowiue : RT @hogvaarts: ma che cosa c’entra adesso mtr aiuto siete ossessionate da lei, ma lo capisco, chi non lo sarebbe #gfvip -