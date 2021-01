Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro: crisi superata? L’indizio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ex protagonisti di Uomini e Donne Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tra le coppie uscite dal programma di Maria De Filippi più amate. Dal loro amore è nato anche un bambino, Dodo, che li ha uniti ancora di più ma soprattutto ha cambiato le loro priorità di vita. In programma il matrimonio rimandato prima per la nascita del piccolo e poi in seguito all’emergenza Covid, Rosa e Pietro in queste ultime settimane hanno avuto qualche problema di coppia, tanto da decidere di trascorrere le festività di fine anno lontani. Da qualche tempo Rosa e Pietro non appaiono sui social insieme poi, poco prima di Natale, l’ex tronista ha reso noto di avere avuto qualche incomprensione con il compagno che l’ha costretta ad un momento di ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ex protagonisti diTartaglione sono tra le coppie uscite dal programma di Maria De Filippi più amate. Dal loro amore è nato anche un bambino, Dodo, che li ha uniti ancora di più ma soprattutto ha cambiato le loro priorità di vita. In programma il matrimonio rimandato prima per la nascita del piccolo e poi in seguito all’emergenza Covid,in queste ultime settimane hanno avuto qualche problema di coppia, tanto da decidere di trascorrere le festività di fine anno lontani. Da qualche temponon appaiono sui social insieme poi, poco prima di Natale, l’ex tronista ha reso noto di avere avuto qualche incomprensione con il compagno che l’ha costretta ad un momento di ...

