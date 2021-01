Un doppio Open Day in presenza e on-line per il Liceo "Petrarca" (Di lunedì 4 gennaio 2021) ... con obbligo di prenotazione dalla pagina dedicata all'iniziativa su www.LiceoPetrarca.edu.it . Dallo stesso portale sarà possibile prenotarsi per il quarto e ultimo Open Day on-line, con tutti gli ... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) ... con obbligo di prenotazione dalla pagina dedicata all'iniziativa su www..edu.it . Dallo stesso portale sarà possibile prenotarsi per il quarto e ultimoDay on-, con tutti gli ...

Advertising

SanremoNews : Sabato doppio appuntamento con l'open day a distanza del Liceo 'Aprosio' di Ventimiglia - Lidrauhl94 : RT @JDBITALIANCREW: Un anno fa oggi, Justin rilasciava “Yummy”, il primo singolo di Changes, doppio platino negli Stati Uniti, debuttato al… - _chiaaah_ : RT @JDBITALIANCREW: Un anno fa oggi, Justin rilasciava “Yummy”, il primo singolo di Changes, doppio platino negli Stati Uniti, debuttato al… - JDBITALIANCREW : Un anno fa oggi, Justin rilasciava “Yummy”, il primo singolo di Changes, doppio platino negli Stati Uniti, debuttat… - vickythebug : stream che manca poco al doppio platino -

Ultime Notizie dalla rete : doppio Open Un doppio Open Day in presenza e on-line per il Liceo “Petrarca” La Nazione Un doppio Open Day in presenza e on-line per il Liceo “Petrarca”

Arezzo, 4 gennaio 2021 - Un pomeriggio per scoprire il Liceo Classico e Musicale “Petrarca”. L’istituto aretino prosegue il proprio impegno nell’orientamento con un doppio Open Day i n presenza e on-l ...

Nadal e Djokovic supereranno Federer? Il 2021 può essere l’anno dei record

Lo spagnolo è già assieme a Roger a quota 20 Slam, il serbo ha nel mirino il primato di settimane al vertice della classifica Atp. E altri primati potrebbero essere stabiliti ...

Arezzo, 4 gennaio 2021 - Un pomeriggio per scoprire il Liceo Classico e Musicale “Petrarca”. L’istituto aretino prosegue il proprio impegno nell’orientamento con un doppio Open Day i n presenza e on-l ...Lo spagnolo è già assieme a Roger a quota 20 Slam, il serbo ha nel mirino il primato di settimane al vertice della classifica Atp. E altri primati potrebbero essere stabiliti ...