‘Temptation Island 8’ | Alberto Maritato svela come stanno davvero le cose tra lui e Speranza Capasso!

La coppia formata da Speranza Capasso e Alberto Maritato è stata indubbiamente la più discussa dell'ottava edizione di Temptation Island: giunti nel docu-reality di Canale 5 dopo sedici anni di relazione, i due campani avevano dimostrato da subito di star vivendo una profonda crisi. Alberto, in particolare, si era subito avvicinato alla tentatrice Nunzia Taglialatela, al punto da vivere con lei un appassionato bacio. Dopo il falò di confronto i due erano usciti, prevedibilmente, separati, ma il momento dedicato agli epiloghi delle coppie a un mese dalla fine del programma, aveva rivelato insospettati altarini: se Speranza aveva candidamente confidato i tentativi di ricongiungimento del suo ex, la tentatrice, infatti, era intervenuta per svelare i loro messaggi segreti ...

