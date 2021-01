Snowboard, Coppa del Mondo PGS Scuol 2021: programma, orari, tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di Snowboard alpino tornerà sabato 9 gennaio, giornata in cui andrà in scena il PGS di Scuol. Le fasi finali dell’evento inizieranno alle ore 14.15. L’Italia è molto attesa soprattutto nella prova maschile, ove schiera il secondo della classifica generale della manifestazione, Roland Fischnall, il quarto, Aaron March, il quinto, Daniele Bagozza, il settimo, Edwin Coratti e il nono, vale a dire Mirko Felicetti. I principali avversari degli azzurri saranno gli austriaci Benjamin Karl, leader della competizione, e Andreas Prommegger. Tra le donne, invece, ove, in assenza della fuoriclasse ceca Ester Ledecka, le tedesche la fanno da padrone, la miglior carta del Bel Paese è Nadya Ochner, attualmente nona nella graduatoria di Coppa del Mondo. Il PGS di ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladeldialpino tornerà sabato 9 gennaio, giornata in cui andrà in scena il PGS di. Le fasi finali dell’evento inizieranno alle ore 14.15. L’Italia è molto attesa soprattutto nella prova maschile, ove schiera il secondo della classifica generale della manifestazione, Roland Fischnall, il quarto, Aaron March, il quinto, Daniele Bagozza, il settimo, Edwin Coratti e il nono, vale a dire Mirko Felicetti. I principali avversari degli azzurri saranno gli austriaci Benjamin Karl, leader della competizione, e Andreas Prommegger. Tra le donne, invece, ove, in assenza della fuoriclasse ceca Ester Ledecka, le tedesche la fanno da padrone, la miglior carta del Bel Paese è Nadya Ochner, attualmente nona nella graduatoria didel. Il PGS di ...

sportli26181512 : Roland Fischnaller l’highlander dello snowboard italiano: lo speciale su Sky: A 40 anni è ancora protagonista in Co… - bellebrockhoff : RT @AirCompetition: Oggi vi presentiamo @bellebrockhoff : la prima snowboarder donna australiana a vincere una medaglia in Coppa del Mondo… - AirCompetition : Oggi vi presentiamo @bellebrockhoff : la prima snowboarder donna australiana a vincere una medaglia in Coppa del Mo… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Terza Coppa del Mondo di snowboard cross, Michela Moioli diventa la prima italiana ad aggiudicarsi 3 coppe di cristallo i… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Terza Coppa del Mondo di snowboard cross, Michela Moioli diventa la prima italiana ad aggiudicarsi 3 coppe di cristallo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard Coppa Bergamo, addio ai monti: la Coppa del mondo di snowboard cross si farà nel centro storico. Ma è scontro la Repubblica Snowboard, Coppa del Mondo PGS Scuol 2021: programma, orari, tv

La Coppa del Mondo di Snowboard alpino tornerà sabato 9 gennaio, giornata in cui andrà in scena il PGS di Scuol. Le fasi finali dell'evento inizieranno alle ore 14.15. L'Italia è molto attesa soprattu ...

Roland Fischnaller, l’highlander dello snowboard italiano: lo speciale su Sky

A 40 anni è ancora protagonista in Coppa del mondo e sogna i Giochi Olimpici del 2022: su Sky Sport uno speciale dedicato all'azzurro Roland Fischnaller La ricetta dell’immortalità sembra semplice asc ...

La Coppa del Mondo di Snowboard alpino tornerà sabato 9 gennaio, giornata in cui andrà in scena il PGS di Scuol. Le fasi finali dell'evento inizieranno alle ore 14.15. L'Italia è molto attesa soprattu ...A 40 anni è ancora protagonista in Coppa del mondo e sogna i Giochi Olimpici del 2022: su Sky Sport uno speciale dedicato all'azzurro Roland Fischnaller La ricetta dell’immortalità sembra semplice asc ...