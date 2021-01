Seriamente c’è qualcuno che insulta Paolo Fox per l’oroscopo 2020?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella giornata di ieri a Domenica In Mara Venier ha ospitatoFox e c’è stato un confronto tra lui e gli ospiti in studio sul nuovo anno per i segni zodiacali. Inevitabile, come si è visto, la polemica attorno alFox. Le chiacchiere da salotto ci possono stare, con lui che ha spiegato che se fosse in grado di prevedere le catastrofi come la pandemia sarebbe capo della Protezione Civile, ma sui social non sono mancate critiche anche pesanti all’astrologo. Per quello che, come dovremmo ricordarci sempre molto bene, è frutto di superstizione e non di una scienza esatta. LEGGI ANCHE >>> Il video di Gabriele Micalizzi è l’esatta sintesi delle aspettative disattese delFox oroscopo 2021 e la pandemia da coronavirus «Chiariamo subito una cosa – ha ...