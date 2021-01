Scuola, in Veneto e Friuli-Venezia Giulia superiori chiuse fino al 31 gennaio. I nodi della riapertura (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il premier Conte e la ministra Azzolina confermano l’apertura il 7 gennaio, al 50% alle superiori. Ma sale il fronte di regioni preoccupate, che potrebbero differire, anche al primo ciclo, i ritorni in classe degli studenti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il premier Conte e la ministra Azzolina confermano l’apertura il 7, al 50% alle. Ma sale il fronte di regioni preoccupate, che potrebbero differire, anche al primo ciclo, i ritorni in classe degli studenti

