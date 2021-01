Renzi: “Serve una scossa, un salto di qualità” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ex premier: «Da Conte non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Il problema non sono io ma l’Italia ferma» Leggi su lastampa (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ex premier: «Da Conte non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Il problema non sono io ma l’Italia ferma»

Advertising

Agenzia_Italia : Renzi: 'Non farò il ministro, ma serve una scossa' - LaStampa : L’ex premier: «Da Conte non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Il problema non sono io ma l’Italia ferma». - AppostaMi : Renzi:serve scossa,non farò il ministro 'Bisogna dare una scossa, dare qualità. Mi sembra assurdo non sapere se la… - brug71 : RT @GioChirilly: Draghi sostenuto da Renzi che è un vaccinista convinto amico di Burioni. Non serve sapere altro... - CCKKI : #Governo #Renzi: Accordo sui contenuti, poi vedremo se Conte o un altro. Non farò il ministro. Conte hai numeri se… -