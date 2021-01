"Perché te ne devi andare al diavolo". Vittorio Feltri, uno tsunami contro Conte: ora basta con questo premier (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le ultime indiscrezioni riferiscono di una possibilità, che però starebbe progressivamente perdendo piede, ossia quella di spostare il coprifuoco dalle 20 alle 22, il tutto nel nuovo imminente pacchetto di norme contro il coronavirus. Misura di cui si stenta a comprendere la ratio, dato che di fatto alle 18 è tutto chiuso. Misura che stando ai rumors anche il Cts avrebbe definito inutile. Insomma, roba che piaceva soltanto a Giuseppe Conte e ai suoi compagni di governo. Per certo, l'idea non è piaciuta a Vittorio Feltri, che ha commentato, tranchant, le indiscrezioni su Twitter: "Conte vuole che il coprifuoco scatti alle ore 20. Per tutti. Mi sembra sia il caso di mandarlo al diavolo", ha concluso senza peli sulla lingua il direttore di Libero. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le ultime indiscrezioni riferiscono di una possibilità, che però starebbe progressivamente perdendo piede, ossia quella di spostare il coprifuoco dalle 20 alle 22, il tutto nel nuovo imminente pacchetto di normeil coronavirus. Misura di cui si stenta a comprendere la ratio, dato che di fatto alle 18 è tutto chiuso. Misura che stando ai rumors anche il Cts avrebbe definito inutile. Insomma, roba che piaceva soltanto a Giuseppee ai suoi compagni di governo. Per certo, l'idea non è piaciuta a, che ha commentato, tranchant, le indiscrezioni su Twitter: "vuole che il coprifuoco scatti alle ore 20. Per tutti. Mi sembra sia il caso di mandarlo al", ha concluso senza peli sulla lingua il direttore di Libero.

