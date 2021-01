Nuove restrizioni tra il 7 ed il 15 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo sta vagliando l’ipotesi di stabilire delle Nuove zone gialle, rosse ed arancioni nel periodo che va dal 7 al 15 gennaio. Innanzitutto, pare che il governo sia intenzionato a introdurre una zona arancione nel prossimo weekend, quindi nei giorni del 9 e del 10 gennaio. Ciò significa bar e ristoranti chiusi, divieto di spostamento tra comuni e regioni. Si discute, poi, circa il destino dell’Italia dopo il 15 gennaio. Sul tavolo del Governo, una ipotesi di zona gialla “rinforzata” con possibile zona rossa nei weekend oppure addirittura una zona arancione in tutta Italia. Questi gli argomenti toccati dai Ministri Boccia e Speranza insieme a Giuseppe Conte nel vertice tenutosi ieri, in tarda serata. Si attendono ulteriori delucidazioni dal Governo, che dovrebbero arrivare in serata o probabilmente nei ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo sta vagliando l’ipotesi di stabilire dellezone gialle, rosse ed arancioni nel periodo che va dal 7 al 15. Innanzitutto, pare che il governo sia intenzionato a introdurre una zona arancione nel prossimo weekend, quindi nei giorni del 9 e del 10. Ciò significa bar e ristoranti chiusi, divieto di spostamento tra comuni e regioni. Si discute, poi, circa il destino dell’Italia dopo il 15. Sul tavolo del Governo, una ipotesi di zona gialla “rinforzata” con possibile zona rossa nei weekend oppure addirittura una zona arancione in tutta Italia. Questi gli argomenti toccati dai Ministri Boccia e Speranza insieme a Giuseppe Conte nel vertice tenutosi ieri, in tarda serata. Si attendono ulteriori delucidazioni dal Governo, che dovrebbero arrivare in serata o probabilmente nei ...

