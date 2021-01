Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso | «Abbiamo perso il nostro bambino»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Manila Nazzaro in scintillante abito con spacco che bacia il compagno Lorenzo Amoruso, sullo sfondo l’albero, le decorazioni di Natale, le bottiglie di champagne. Una foto festosa postata su Instagram dall’ex Miss Italia per salutare il 2020 ma anche per svelare il dramma di un aborto spontaneo: «Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi».