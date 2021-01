Il Pd non vuole la crisi. Zingaretti: “Il Governo va rilanciato, non destabilizzato. Serve un impegno collegiale. No a rotture nella maggioranza” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell’azione di Governo, in sintonia con tutti gli alleati. L’obiettivo era ed è quello di un rafforzamento della maggioranza attorno al Presidente Conte e, come avevamo deciso insieme, il varo di un ‘patto di legislatura’ per dare alla maggioranza una visione definita ed unitaria del cambiamento necessario all’Italia. La parola d’ordine è costruire, contribuire ad aprire una fase nuova insieme”. E’ quanto afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una nota approvata dalla segreteria nazionale del partito che si è svolta nel pomeriggio in videoconferenza “Rimaniamo contrari – aggiunge il leader dem – a posizioni politiche che risultano incomprensibili ai cittadini e rischiano di aggravare il distacco tra società e istituzioni e che nel nome del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell’azione di, in sintonia con tutti gli alleati. L’obiettivo era ed è quello di un rafforzamento dellaattorno al Presidente Conte e, come avevamo deciso insieme, il varo di un ‘patto di legislatura’ per dare allauna visione definita ed unitaria del cambiamento necessario all’Italia. La parola d’ordine è costruire, contribuire ad aprire una fase nuova insieme”. E’ quanto afferma il segretario del Pd, Nicola, in una nota approvata dalla segreteria nazionale del partito che si è svolta nel pomeriggio in videoconferenza “Rimaniamo contrari – aggiunge il leader dem – a posizioni politiche che risultano incomprensibili ai cittadini e rischiano di aggravare il distacco tra società e istituzioni e che nel nome del ...

Advertising

RaiRadio2 : ?? E vivrò, sì vivrò Tutto il giorno per vederti andar via Fra i ricordi e questa strana pazzia E il paradiso, che f… - repubblica : Greta compie 18 anni, ma non vuole regali: 'Se mi servono vestiti, li compro usati' [di Enrico Franceschini] [aggio… - lucianonobili : “Stimo Gualtieri ma mi dispiace che si sia accorto oggi del debito. Se vuole ridurlo puó cancellare bonus e reddito… - teresa_ruta : @krist_2349 @werjew1 Se guardi I tweet miei vedi come a me dayane piace. Ma bella vita ci vuole obbiettività, quand… - Permalosa02 : RT @AThisagio: @corayros Il video è interrotto. Dayane poi diceva che Rosalinda deve stare bene e non le piace troppo magra. L'ha condiviso… -