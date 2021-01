Grande Fratello Vip, eliminati oggi: chi è stato eliminato? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Grande Fratello VIP 2020 eliminati – Chi è stato eliminato oggi, lunedì 4 gennaio 2021, durante la 31esima puntata del Grande Fratello Vip? In nomination c’erano: Andrea Zenga, Giulia Salemi, Mario Ermito e Giacomo Urtis. A dover lasciare la Casa è stato… notizia in aggiornamento… Come si vota Abbiamo visto gli eliminati di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per votare Mediaset ha messo a disposizione 4 “canali”: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.: APP MEDIASET PLAY: Una volta entrati nell’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021)VIP 2020– Chi è, lunedì 4 gennaio 2021, durante la 31esima puntata delVip? In nomination c’erano: Andrea Zenga, Giulia Salemi, Mario Ermito e Giacomo Urtis. A dover lasciare la Casa è… notizia in aggiornamento… Come si vota Abbiamo visto glidi, lunedì 4 gennaio 2021, delVip 2020, ma come si vota? Per votare Mediaset ha messo a disposizione 4 “canali”: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.: APP MEDIASET PLAY: Una volta entrati nell’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. ...

