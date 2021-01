Genoa | Problemi per Vavro | trasferimento in stand by (Di lunedì 4 gennaio 2021) Denis Vavro doveva essere il primo acquisto del mercato del Genoa, ma la trattativa ha subito un brusco stop. Il giocatore è ancora a Genova e si sta sottoponendo a… L'articolo Genoa Problemi per Vavro trasferimento in stand by proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Denisdoveva essere il primo acquisto del mercato del, ma la trattativa ha subito un brusco stop. Il giocatore è ancora a Genova e si sta sottoponendo a… L'articoloperinby proviene da Meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Problemi Genoa, problemi per Vavro: necessarie nuove visite Calciomercato.com Genoa, supplemento di visite mediche per Denis Vavro

Supplemento di visite per Denis Vavro. Lo slovacco dovrebbe essere il primo acquisto del mercato di gennaio del Genoa ma, secondo indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, soffrirebbe di un problema di ...

Genoa | Problemi per Vavro | trasferimento in stand by

Denis Vavro doveva essere il primo acquisto del mercato del Genoa, ma la trattativa ha subito un brusco stop. Il giocatore è ancora a Genova e si sta sottoponendo a nuove visite mediche. Il difensore ...

