Emma Dante e il suo mondo fantastico creato per deformare la realtà, non per imitarla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cappuccetto Rosso ha, almeno, due personalità, quella magra e quella grassa, e una madre totalmente egoriferita. La Bella Addormentata, al contrario, ha dei genitori che le stanno continuamente addosso e la vorrebbero per sempre bambina. I sette nani non sono propriamente nani, ma mutilati sul lavoro. Sono solo alcune delle deformazioni sfrenate delle favole che Emma Dante, una delle principali registe e drammaturghe italiane, ha raccolto in “E tutte vissero felici e contente” (La Nave di Teseo, con illustrazioni di Maria Cristina Costa). Una riscrittura delle favole originale, senza mai essere forzata, come è accaduto spesso, ultimamente, per operazioni analoghe. Ormai quando pensiamo alla favola pensiamo necessariamente ai bambini: perché abbiamo confinato la favola solo al loro mondo?Non siamo in grado di diventare adulti senza ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cappuccetto Rosso ha, almeno, due personalità, quella magra e quella grassa, e una madre totalmente egoriferita. La Bella Addormentata, al contrario, ha dei genitori che le stanno continuamente addosso e la vorrebbero per sempre bambina. I sette nani non sono propriamente nani, ma mutilati sul lavoro. Sono solo alcune delle deformazioni sfrenate delle favole che, una delle principali registe e drammaturghe italiane, ha raccolto in “E tutte vissero felici e contente” (La Nave di Teseo, con illustrazioni di Maria Cristina Costa). Una riscrittura delle favole originale, senza mai essere forzata, come è accaduto spesso, ultimamente, per operazioni analoghe. Ormai quando pensiamo alla favola pensiamo necessariamente ai bambini: perché abbiamo confinato la favola solo al loro?Non siamo in grado di diventare adulti senza ...

Advertising

MasperoRossana : RT @Linkiesta: La drammaturga palermitana ha riscritto le favole più famose: «Se togli la ferocia, la favola non insegna. Edulcorare solo p… - Francescapba : RT @Linkiesta: La drammaturga palermitana ha riscritto le favole più famose: «Se togli la ferocia, la favola non insegna. Edulcorare solo p… - emma_gattoni : #AllaScopertaDiDante Mostre: è Dante la star del 2021 - Libri - Poesia - ANSA - EnricaDelbarba : RT @Linkiesta: La drammaturga palermitana ha riscritto le favole più famose: «Se togli la ferocia, la favola non insegna. Edulcorare solo p… - HankHC91 : RT @Linkiesta: La drammaturga palermitana ha riscritto le favole più famose: «Se togli la ferocia, la favola non insegna. Edulcorare solo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Dante Emma Dante e il suo mondo fantastico creato per deformare la realtà, non per imitarla Linkiesta.it Emma Stone incinta, le nuove foto confermano che l'attrice sta per diventare madre

Online sono apparse nuove foto di Emma Stone e gli scatti confermano che l'attrice premio Oscar sta per diventare madre. Emma Stone sta per diventare madre: le nuove foto che la ritraggono a Los Angel ...

Emma Marrone e Alessandra Amoroso, primo duetto fra le due cantanti

E mma Marrone e Alessandra Amoroso finalmente insieme. Si chiama Pezzo di cuore, uscirà il 15 gennaio ed è il primo duetto fra le giovani star della musica italiana. Che hanno dato l’annuncio sui soci ...

Online sono apparse nuove foto di Emma Stone e gli scatti confermano che l'attrice premio Oscar sta per diventare madre. Emma Stone sta per diventare madre: le nuove foto che la ritraggono a Los Angel ...E mma Marrone e Alessandra Amoroso finalmente insieme. Si chiama Pezzo di cuore, uscirà il 15 gennaio ed è il primo duetto fra le giovani star della musica italiana. Che hanno dato l’annuncio sui soci ...