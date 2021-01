Come realizzare 2 semplici ricette naturali ed efficaci, per la pulizia del wc. (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il gel è ideale per la pulizia del wc, può aiutare a rimuovere le impurità dalle pareti e ad agire lentamente. Anche in questo caso l’ideale è poterlo lasciare acceso per almeno 30 minuti prima di strofinare. Per evitare però di usare prodotti chimici la cosa migliore è usare un prodotto fai da. RICETTA DEL GEL PER WC Ciò di cui avrete bisogno per creare il perfetto gel per pulire il vostro bagno è:400 ml di aceto bianco600 ml di acqua60 g di amido di mais25 g di bicarbonato di sodio20 gocce di olio essenziale di eucalipto20 gocce di olio essenziale di mentaUn flacone Inserite l’amido di mais in una casseruola e aggiungete l’acqua, mescolando per evitare grumi. Mettete sul fuoco e fate addensare il tutto. Aggiungete l’aceto bianco e continuate a mescolare. Lasciate raffreddare completamente e aggiungete gli oli essenziali (facoltativo), versate il tutto in un flacone ... Leggi su virali.video (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il gel è ideale per ladel wc, può aiutare a rimuovere le impurità dalle pareti e ad agire lentamente. Anche in questo caso l’ideale è poterlo lasciare acceso per almeno 30 minuti prima di strofinare. Per evitare però di usare prodotti chimici la cosa migliore è usare un prodotto fai da. RICETTA DEL GEL PER WC Ciò di cui avrete bisogno per creare il perfetto gel per pulire il vostro bagno è:400 ml di aceto bianco600 ml di acqua60 g di amido di mais25 g di bicarbonato di sodio20 gocce di olio essenziale di eucalipto20 gocce di olio essenziale di mentaUn flacone Inserite l’amido di mais in una casseruola e aggiungete l’acqua, mescolando per evitare grumi. Mettete sul fuoco e fate addensare il tutto. Aggiungete l’aceto bianco e continuate a mescolare. Lasciate raffreddare completamente e aggiungete gli oli essenziali (facoltativo), versate il tutto in un flacone ...

Advertising

chetajoo : RT @ICARUXANGEL: quando scopro che per realizzare il mio sogno devo iniziare con poco e non diventerò subito come gigi hadid,kendall o bell… - Francym97 : RT @ifthestarsshine: Zelletta in una situazione normale avrebbe buttato un GRIDOH, ma sappiamo che questa è la sua ship, il suo sogno d’amo… - 7Robymar : @cippiriddu Siamo proprio su livelli diversi, come idea, sceneggiatura e cast, secondo me. Però Tenet rimane valido… - ustampavda : RT @CultureVdA: #2gennaio Continua a #nevicare: qualche idea per attività #acasa coi #bambini ? Ecco come realizzare uno splendido e 'magne… - IlmondodiChri : COME DIVENTARE CAVALIERE (in dieci facili lezioni) è un libro ironico ed esilarante dedicato all’importanza di cred… -

Ultime Notizie dalla rete : Come realizzare Terminillo, dopo il sì al Tsm si pensa come realizzare le opere. Il 18 gennaio intanto riaprono gli impianti Il Messaggero Cyberpunk 2077: disponibile la mod per la terza persona, come installarla

Cyberpunk 2077 in terza persona è possibile grazie ad una nuova mod, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata.

Cyberpunk 2077 in terza persona è possibile grazie ad una nuova mod, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata.