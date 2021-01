Alberto Genovese accusato di violenza sessuale da altre due donne. Le denunce salgono a sei (Di lunedì 4 gennaio 2021) altre due denunce per violenza sessuale, che portano il totale a sei. Si aggrava ancora la posizione di Alberto Genovese, l’imprenditore finito in carcere a San Vittore il 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di droga e stuprato una 18enne durante una festa nel suo attico a Milano. Da quanto si è appreso, altre due giovani hanno presentato denuncia in Procura e sono già state ascoltate nell’inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro. L’ex imprenditore è stato iscritto automaticamente nel registro degli indagati per questi presunti episodi: i pm potranno ora effettuare approfondimenti su eventuali riscontri ai racconti messi a verbale dalle ragazze. Con queste ultime due denunce arrivano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)dueper, che portano il totale a sei. Si aggrava ancora la posizione di, l’imprenditore finito in carcere a San Vittore il 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di droga e stuprato una 18enne durante una festa nel suo attico a Milano. Da quanto si è appreso,due giovani hanno presentato denuncia in Procura e sono già state ascoltate nell’inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro. L’ex imprenditore è stato iscritto automaticamente nel registro degli indagati per questi presunti episodi: i pm potranno ora effettuare approfondimenti su eventuali riscontri ai racconti messi a verbale dalle ragazze. Con queste ultime duearrivano ...

