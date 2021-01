Accursio Miraglia, 74 anni fa l’oscuro omicidio: «A volere la sua morte non è stata la Mafia» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi, 4 gennaio 2021, ricorre il settantaquattresimo anniversario dell’omicidio del sindacalista Accursio Miraglia, ex presidente della Camera del Lavoro di Sciacca, ucciso da Cosa Nostra. È stato lui a contribuire al risveglio dei contadini nella lotta al latifondo. Una delle iniziative più voluta da Miraglia la fondazione della cooperativa “La Madre Terra”, con cui questi divenne la voce dell’umile gente che chiedeva l’attuazione delle leggi Gullo-Segni. leggi anche l’articolo —> Peppino Impastato, frasi e storia del giornalista ucciso da Cosa Nostra: la metafora dei “100 passi” L’attuale presidente della Camera del Lavoro di Sciacca, Franco Zammuto, ha dichiarato: «Quest’anno, causa il virus pandemico, non è stato possibile procedere alla posa della corona di fiori sulla tomba dove riposa dal 4 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi, 4 gennaio 2021, ricorre il settantaquattresimoversario dell’del sindacalista, ex presidente della Camera del Lavoro di Sciacca, ucciso da Cosa Nostra. È stato lui a contribuire al risveglio dei contadini nella lotta al latifondo. Una delle iniziative più voluta dala fondazione della cooperativa “La Madre Terra”, con cui questi divenne la voce dell’umile gente che chiedeva l’attuazione delle leggi Gullo-Segni. leggi anche l’articolo —> Peppino Impastato, frasi e storia del giornalista ucciso da Cosa Nostra: la metafora dei “100 passi” L’attuale presidente della Camera del Lavoro di Sciacca, Franco Zammuto, ha dichiarato: «Quest’anno, causa il virus pandemico, non è stato possibile procedere alla posa della corona di fiori sulla tomba dove riposa dal 4 ...

