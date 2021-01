Vittoria convincente per il Calcio Napoli a Cagliari 4-1 con Zielinsky in gran spolvero (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo un primo tempo chiuso con il solo gol di Zielinsky, il Calcio Napoli si esalta nella ripresa con i gol di Zielinsky, Lozano e Insigne grazie al primo rigore della stagione Riprende il campionato per gli azzurri con una trasferta sulla carta tutt’altro che semplice. Il Calcio Napoli ha però la necessità non Leggi su 2anews (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo un primo tempo chiuso con il solo gol di, ilsi esalta nella ripresa con i gol di, Lozano e Insigne grazie al primo rigore della stagione Riprende il campionato per gli azzurri con una trasferta sulla carta tutt’altro che semplice. Ilha però la necessità non

Eurosport_IT : Banks alza, Totè vola e schiaccia! ?????? La #Fortitudo Bologna con la ciliegina su una convincente vittoria ??????… - NapoliFansUK : Eccellente inizio di 2021. Vittoria strameritata e prestazione (finalmente) convincente. Menzione speciale a Zielin… - SisifoFelice : 3-0 al Parma. Vittoria convincente. Squadra ottima, non c'è bisogno di intervenire sul mercato. Da Cairolandia è tutto. #SFT - BluLikeSky : Vittoria convincente,favorita dalla resa finale dei sardi. Noto ancora molta superficialitá in alcuni (Ruiz,Rui,Mak… - mauco971 : #CagliariNapoli 1-4 vittoria netta, ma non convincente appieno. Prestazione simil Crotone dove l'uomo in meno e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria convincente Arsenal, Arteta: "Vittoria convincente, dobbiamo continuare così" TUTTO mercato WEB Vittoria convincente per il Calcio Napoli a Cagliari 4-1 con Zielinsky in gran spolvero

Riprende il campionato per gli azzurri con una trasferta sulla carta tutt’altro che semplice. Il Calcio Napoli ha però la necessità non solo di vincere ma di ...

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: Dea a valanga, il Toro respira

Risultati Serie A 15^ giornata, classifica e diretta gol live score delle dieci partite che sono tutte in programma oggi, domenica 3 gennaio 2020.

Riprende il campionato per gli azzurri con una trasferta sulla carta tutt’altro che semplice. Il Calcio Napoli ha però la necessità non solo di vincere ma di ...Risultati Serie A 15^ giornata, classifica e diretta gol live score delle dieci partite che sono tutte in programma oggi, domenica 3 gennaio 2020.