Udinese, Marino: «L'entusiasmo non ci manca in questa prima partita del 2021»

Pierpaolo Marino ha parlato prima di Juventus-Udinese

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Juventus. «In questa prima gara dell'anno L'entusiasmo non ci manca ma al tempo stesso c'è anche un po' di rabbia per l'ultimo risultato contro il Benevento, il quale era del tutto inaspettato e di conseguenza ci ha ferito. De Paul? La famiglia Pozzo non ha mai ceduto i propri top player nel mercato di gennaio per cui non posso far altro che confermare che, se avrà le giuste richieste, potrà andare via almeno dall'estate prossima. Mercato? Ora faremo un punto della situazione ma sappiamo già che i movimenti principali li faremo dopo queste prime sei ...

