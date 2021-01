Roma-Sampdoria in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 3 gennaio 2021) I giallorossi di Fonseca ospitano i blucerchiati dell’ex Ranieri nella 15ª giornata di Serie A: dove vedere Roma-SampdoriaIl 2021 si apre per la Roma di Paulo Fonseca con la sfida interna, valida per la 15ª giornata di Serie A contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Giallorossi al 3° posto in classifica con 27 punti, mentre i blucerchiati si trovano in 11ª posizione a quota 17. Gara dal sapore speciale per Claudio Ranieri, nato e cresciuto nella capitale ed ex sia come calciatore che come allenatore. Roma-Sampdoria: la partita si giocherà domenica 3 gennaio 2021 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere il match sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) I giallorossi di Fonseca ospitano i blucerchiati dell’ex Ranieri nella 15ª giornata di Serie A:vedereIl 2021 si apre per ladi Paulo Fonseca con la sfida interna, valida per la 15ª giornata di Serie A contro ladi Claudio Ranieri. Giallorossi al 3° posto in classifica con 27 punti, mentre i blucerchiati si trovano in 11ª posizione a quota 17. Gara dal sapore speciale per Claudio Ranieri, nato e cresciuto nella capitale ed ex sia come calciatore che come allenatore.: la partita si giocherà domenica 3 gennaio 2021 nello scenario dello Stadio Olimpico di, con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere il match sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di ...

forzaroma : #RomaSamp, le probabili formazioni dei quotidiani: #Peres a sinistra, c'è #Villar #ASRoma - romanewseu : #RomaSampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani: #PauLopez in porta e #Pellegrini alle spalle di #Dzeko… - OnThePitchPod : Lets bounce back Lazio/Genoa O2.5 -135 3U Atletico/alaves BTTS No -165 3U Roma/Sampdoria O3 -140 2U Atalanta/Sassuolo BTTS/O2.5 -140 2U - PagineRomaniste : #RomaSampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani. Pau Lopez in porta, #Pellegrini dietro #Dzeko #ASRoma - Fantacalcio : Roma-Sampdoria, le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in tv -