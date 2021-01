Neymar e la folle passione per Counter Strike: arriva a spendere 40 mila euro (Di domenica 3 gennaio 2021) Neymar non è solo un fuoriclasse in campo, ma ci sa fare anche con i videogiochi. La sua passione per CS:GO, ovvero il noto videogioco Counter Strike, torna a far parlare. Un noto Youtuber, TDM Heyzeus, ha fatto un calcolo approssimativo sulla possibile spesa dell’attaccante del Paris Saint-Germain relativamente alla personalizzazione del proprio “inventario di armi” sul gioco e il risultato è stato che Neymar è arrivato a spendere una cifra di almeno 40 mila euro per le cosiddette skin delle armi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021)non è solo un fuoriclasse in campo, ma ci sa fare anche con i videogiochi. La suaper CS:GO, ovvero il noto videogioco, torna a far parlare. Un noto Youtuber, TDM Heyzeus, ha fatto un calcolo approssimativo sulla possibile spesa dell’attaccante del Paris Saint-Germain relativamente alla personalizzazione del proprio “inventario di armi” sul gioco e il risultato è stato cheto auna cifra di almeno 40per le cosiddette skin delle armi. SportFace.

PallaDlardo : RT @sportface2016: #Neymar pazzo di #CounterStrike: il brasiliano spende 40 mila euro per personalizzare le “sue armi” sul videogioco https… - sportface2016 : #Neymar pazzo di #CounterStrike: il brasiliano spende 40 mila euro per personalizzare le “sue armi” sul videogioco - cerucrazia : @sburrotre @NandoPiscopo1 Se un giocatore sta facendo male non è che diventano meriti di un altro eh, Neymar è un 2… - infoitsport : Aperta un'inchiesta sul folle party di Neymar - RSIsport : ? La giustizia brasiliana ha aperto un'inchiesta sulla festa organizzata da Neymar #RSISport -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar folle Aperta un'inchiesta sul folle party di Neymar RSI.ch Informazione Neymar e la folle passione per Counter Strike: arriva a spendere 40 mila euro

Neymar pazzo di Counter Strike: il brasiliano spende 40 mila euro per personalizzare le “sue armi” sul videogioco ...

I 10 trasferimenti record che hanno cambiato la storia del calciomercato

I 10 trasferimenti record nella storia del calcio vedono Neymar come il giocatore per cui è stata pagata la più alta somma pur di acquistarlo ...

Neymar pazzo di Counter Strike: il brasiliano spende 40 mila euro per personalizzare le “sue armi” sul videogioco ...I 10 trasferimenti record nella storia del calcio vedono Neymar come il giocatore per cui è stata pagata la più alta somma pur di acquistarlo ...