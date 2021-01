Licia Colò riparte con Eden su La7: «Sono trasparente, infatti mi hanno cacciata dalla Rai» (Di domenica 3 gennaio 2021) Licia Colò Un Pianeta da Salvare, ma anche qualche freccia “velenosa” da scagliare. Licia Colò, ai nastri di partenza su La7 con il nuovo ciclo di puntate di Eden, al via in prima serata sabato 9 gennaio, non le manda a dire. D’altronde, ammette di avere “un caratteraccio, molti difetti”, ma anche una qualità: “Sono trasparente (…) infatti mi hanno cacciata dalla Rai. Del resto, se trovi persone che non apprezzano la tua trasparenza, poi ne paghi il prezzo. Con il senno di poi, posso dire di non essere stata molto furba” dichiara la conduttrice al Messaggero. Il riferimento dovrebbe essere alla cacciata da Rai 3 nel 2014, quando l’allora direttore di rete Andrea Vianello le tolse ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 gennaio 2021)Un Pianeta da Salvare, ma anche qualche freccia “velenosa” da scagliare., ai nastri di partenza su La7 con il nuovo ciclo di puntate di, al via in prima serata sabato 9 gennaio, non le manda a dire. D’altronde, ammette di avere “un caratteraccio, molti difetti”, ma anche una qualità: “(…)miRai. Del resto, se trovi persone che non apprezzano la tua trasparenza, poi ne paghi il prezzo. Con il senno di poi, posso dire di non essere stata molto furba” dichiara la conduttrice al Messaggero. Il riferimento dovrebbe essere allada Rai 3 nel 2014, quando l’allora direttore di rete Andrea Vianello le tolse ...

