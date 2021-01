Lautaro trascina l’Inter | nerazzurri momentaneamente primi in classifica

(Di domenica 3 gennaio 2021)di Antonio Conte asfalta il Crotone di Stroppa. La formazione nerazzurra vince 5-2 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.di Antonio Conte vince contro il Crotone di Stroppa: un 6-2 figlio della tripletta diMartinez, dell’autogol di Marrone, della rete di Romelu Lukaku e di Hakimi nel finale. I, in attesa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La coppia d’oro Lukaku – Lautaro è sicuramente una delle certezze di Antonio Conte per il proseguimento della stagione. L’ Inter ha l’obiettivo di vincere lo Scudetto, dopo la debacle in Champions Lea ...Lautaro Martinez occupa la quinta posizione della speciale classifica con l'84.6% di realizzazioni su assist dei compagni. Lukaku è in Serie A il giocatore con la percentuale maggiore di tiri assistit ...