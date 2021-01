Il 2020 maledetto di Marc Marquez

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ilsarà un anno da ricordare per. O forse no, visto come sono andate le cose. Doveva essere l’ennesimo trionfo, in una stagione in cui la pandemia ha stravolto tutti gli equilibri possibili ed immaginabili. E invece, il suo campionato è finito ancor prima d’iniziare, con un infortunio che ora rischia di compromettere anche la sua carriera. In mezzo, una strana catena di sfortuna, errori di valutazione e la classica reticenza della Honda. In questo articolo, riassumiamo il calvario del fuoriclasse catalano. Com’è andato ? Con il GP di Spagna,comincia il mondiale come al suo solito, lottando per la vittoria. Al quarto giro, perde l’anteriore ma la recupera con una manovra delle sue. Termina in fondo al gruppo, e si lancia in una rimonta forsennata che ha lasciato tutti di ...