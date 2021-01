GF Vip 5, ancora scontro tra Dayane e Stefania. La Orlando: «Ormai ti ho smascherata» – Video (Di domenica 3 gennaio 2021) Stefania Orlando - US Endemol Shine Dopo più di tre mesi di convivenza, il rapporto tra Stefania e Dayane, costellato da litigi e malumori reciproci, non migliora. Ieri sera, al Grande Fratello Vip, una nuova incomprensione tra le due le porta a scontrarsi. Tutto nasce dalla Mello, che avrebbe confessato a Cecilia e Carlotta una confidenza che la Orlando le aveva fatto, circa la sua volontà di nominare i nuovi arrivati a prescindere, ‘invitando’ anche la modella a fare lo stesso. Le quattro gieffine si confrontano, Stefania chiarisce: “A parte che io non ho detto nominiamo, casomai ho detto quello che farei io, non ho mai coinvolto nessuno. Riportata in questo modo sembra davvero che io stia lì a tramare. Fra me e Dayane c’è stata una chiacchierata che io ho fatto ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 gennaio 2021)- US Endemol Shine Dopo più di tre mesi di convivenza, il rapporto tra, costellato da litigi e malumori reciproci, non migliora. Ieri sera, al Grande Fratello Vip, una nuova incomprensione tra le due le porta a scontrarsi. Tutto nasce dalla Mello, che avrebbe confessato a Cecilia e Carlotta una confidenza che lale aveva fatto, circa la sua volontà di nominare i nuovi arrivati a prescindere, ‘invitando’ anche la modella a fare lo stesso. Le quattro gieffine si confrontano,chiarisce: “A parte che io non ho detto nominiamo, casomai ho detto quello che farei io, non ho mai coinvolto nessuno. Riportata in questo modo sembra davvero che io stia lì a tramare. Fra me ec’è stata una chiacchierata che io ho fatto ...

MaurizioFostini : @CampanePinzolo Chissà se tutti questi “vip” lo sanno che la Rendena è ancora una volta isolata causa una viabilità da terzo mondo. ... - seksevenoffici1 : Ma a me e alla gente come me, che cazzo ci frega di vedere le domande anonime che vi fanno persone ANONIME DA TELLE… - SaCe86 : #GFVip, Filippo Nardi massacra ancora Maria Teresa Ruta: 'Una bugiarda, ripeterei tutto. In puntata piangeva, ma ne… - Patty19240789 : @Alessan95849156 @GF_diretta Hai ragione ,chi nn rispetta il contratto deve essere squalificato .so che prendono so… - mirkoscribbles : Vi ricordo che se volete sostenermi potete farlo tramite Patreon. È inizio mese e siete ancora in tempo per parteci… -