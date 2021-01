Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Stiamo sottostimando l’epidemia» (Di domenica 3 gennaio 2021) In Italia i nuovi contagi da Coronavirus ammontano a 14.245. I dati, contenuti all’interno del monitoraggio giornaliero pubblicato nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, arrivano a fronte di 102.974 tamponi eseguiti. Il totale dei test nel Paese raggiunge quota 26.926.279. I casi totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono a quota 2.155.446. Sono morte, nelle ultime 24 ore, 347 persone. Il totale delle vittime supera le 75 mila unità. «Temo le cose non andranno per il meglio», spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas. Professore, qual è la situazione di oggi? «Il dato è che quello che si vede da due giorni è abbastanza preoccupante, a dirla breve i dati non sono affatto buoni. Stiamo infatti assistendo a una crescita ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021) In Italia i nuovi contagi daammontano a 14.245. I dati, contenuti all’interno del monitoraggio giornaliero pubblicato nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, arrivano a fronte di 102.974 tamponi eseguiti. Il totale dei test nel Paese raggiunge quota 26.926.279. I casi totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono a quota 2.155.446. Sono morte, nelle ultime 24 ore, 347 persone. Il totale delle vittime supera le 75 mila unità. «Temo le cose non andranno per il meglio», spiega Fabrizio, virologo, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas. Professore, qual è la situazione di oggi? «Il dato è che quello che si vede da due giorni è abbastanza preoccupante, a dirla breve i dati non sono affatto buoni.infatti assistendo a una crescita ...

