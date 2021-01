Ultime Notizie Roma del 02-01-2021 ore 09:10 (Di sabato 2 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione che apre la Luigi in studio torna a salire l’indice RTA 093 nella media delle regioni cresce ancora il tasso di positività al 14:01 % rispetto al 12:06 % del 3 dicembre malgrado il calo di nuovi casi 22000 e decessi 462 aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio torneranno le fasce c’è nelle regioni ma tecnici e Governo devono decidere il colore tra giallo arancione rosso Intanto le regioni chiedono all’istituto superiore di sanità di cambiare i parametri per gli indicatori in base ai quali si stabiliscono le zone tra questi anche un diverso metodo di calcolo di Tamponi antigenici e molecolari sono state 15272006le persone che hanno seguito sulle TV generaliste e sui canali tematici il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella 5 milioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione che apre la Luigi in studio torna a salire l’indice RTA 093 nella media delle regioni cresce ancora il tasso di positività al 14:01 % rispetto al 12:06 % del 3 dicembre malgrado il calo di nuovi casi 22000 e decessi 462 aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio torneranno le fasce c’è nelle regioni ma tecnici e Governo devono decidere il colore tra giallo arancione rosso Intanto le regioni chiedono all’istituto superiore di sanità di cambiare i parametri per gli indicatori in base ai quali si stabiliscono le zone tra questi anche un diverso metodo di calcolo di Tamponi antigenici e molecolari sono state 15272006le persone che hanno seguito sulle TV generaliste e sui canali tematici il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella 5 milioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Vaccinate oltre 45 mila persone in Italia Il Sole 24 ORE Rocky Linux, c'è una data per il rilascio

Gli sviluppatori hanno svelato quando il successore di CentOS sarò pronto. Appena poche settimane fa, Rocky Linux era solo un'idea, la promessa di un degno successore di CentOS dopo la decisione di Re ...

Suning vende l'Inter? I tifosi non ci vogliono credere

Gli effetti della pandemia sarebbero stati devastanti. Suning avrebbe incaricato Goldman Sachs con sede a Londra di trovare dei compratori per il pacchetto di maggioranza del club e avrebbe incaricato ...

