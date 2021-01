Roma | sospesi due esercizi commerciali | erano aperti nonostante il Dpcm

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 gennaio 2021) Continuano le attività dei Carabinieri della Compagnia di Frascati per contrastare ogni tipo di illegalità nel quartiere Tor Bella Monaca. I Carabinieri hanno arrestato tre persone, sequestrato un centinaio di dosi di droga e sanzionato quattro attività, due delle quali chiuse per 4 giorni e 3 giorni. Leggi anche:, comitiva di minorenni viola il coprifuoco per festeggiare il Capodanno in strada: colti sul fatto In manette sono finiti un 27enne originario di Rieti, una 43enne e un 52enneni, tutti già noti alle forze dell’ordine, notati nelle piazze di spaccio in via dell’Archeologia e fermati per un controllo. Nelle loro tasche sono stati trovati 15 g di cocaina, 10 g di eroina e 40 g di hashish, divisi in dosi già pronte alla vendita. Sequestrati insieme alla droga anche bilancini di precisione e la somma ...