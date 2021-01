Roberto Bolle | lo scatto dal cassetto dei ricordi e tutti impazziti | com’era il re della danza 20 anni fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021), il personaggio dell’anno è lui. Conosciuto e amato non solo dal pubblico italiano, ma anche all’estero,spopola persino nei pdel conduttore televisivo. E l’anno si chiude in bellezza proprio con il successo conseguito dal suocon me che ha saputo tenere incollati allo schermo quasi 4 milioni di spettatori. Un record per, che convince per bravura ma anche per fascino. Maprima che accadesse tutto questo? Non poteva che continuare ad affascinarepersino nei pdel conduttore. Ormai si può affermare con certezza cheè uno dei personaggi Vip più seguiti non solo sul piccolo schermo. Infatti anche sul profilo ...