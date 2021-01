Renato Zero, Verissimo/ "Ho rischiato di morire... ho un piede dall’altra parte" (Di sabato 2 gennaio 2021) Renato Zero, Verissimo, il racconto della sua vita al centro della musica e con i suoi fan e poi la rivelazione: "Ho rischiato di morire..." Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021), il racconto della sua vita al centro della musica e con i suoi fan e poi la rivelazione: "Hodi..."

CorriereCitta : Renato Zero: chi è, età, carriera, successi, vita privata, amori, figlio #Verissimo #RenatoZero - DeFrancoFrance5 : RT @UnitedYaman: Da @canyaman1989 al grande Renato Zero: pronti a rivivere alcune delle storie più belle raccontate a #Verissimo? ?? Vi aspe… - UnitedYaman : Da @canyaman1989 al grande Renato Zero: pronti a rivivere alcune delle storie più belle raccontate a #Verissimo? ??… - Babbaribba : Renato Zero - Un uomo da bruciare - froshani6 : RT @Sirio53943017: #Repost @verissimotv Da Can Yaman al grande Renato Zero: pronti a rivivere alcune delle storie più belle raccontate a #… -