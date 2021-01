Regé-Jean Page | «Perché Bridgerton non è una serie per nonne»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 2 gennaio 2021) Quando ha capito che milioni di spettatori lo avrebbero visto come mamma lo ha fatto, Regé-Jean Page ha subito pensato di rassicurare la famiglia preparandola a quello che sarebbe successo una volta che Bridgerton avrebbe fatto il suo ingresso nel catalogo di Netflix: «Ho inviato dei messaggi alla mia famiglia: il nostro gruppo WhatsApp è pieno di punti esclamativi inframezzati da emoji a luci rosse. Il tenore dei commenti è: “Sappiamo che sono tutti eccitati per questo, ma voglio che sappiate cosa sta accadendo. C’è Regé seminudo in tv a Natale”» rivela l’attore in un’intervista a Variety, ormai nel pieno della popolarità grazie al ruolo del duca di Hastings che ha stregato le donne di tutto il mondo non solo per il suo fascino, ma anche per le numerose scene di nudo alle quali si è prestato sul set.