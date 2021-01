Neve: pulizia in corso, chiusa la statale del Caffaro e altre strade (Di sabato 2 gennaio 2021) Più di 300 mezzi del Servizio Gestione strade e delle ditte appaltatrici sono impegnati nella giornata di sabato 2 gennaio su tutte le strade del Trentino, dove continua a nevicare . A mezzogiorno si ... Leggi su trentotoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Più di 300 mezzi del Servizio Gestionee delle ditte appaltatrici sono impegnati nella giornata di sabato 2 gennaio su tutte ledel Trentino, dove continua a nevicare . A mezzogiorno si ...

VVFLevicoTerme : Sono proseguiti per tutto il pomeriggio gli interventi per #neve ?? iniziata anche la pulizia delle zone con presen… - larenait : Il video e le foto - stefanoa99 : Al posto del sale spargono polvere d’oro, altrimenti non si spiega... Neve a Milano, spesi 7 milioni di euro in tre… - Provinciagranda : #NEVE #A6 #traffico Neve abbondante anche in #A6 : traffico regolare, ma rallentamenti per spazzaneve Neve sulla… - buonweekend : RT @ProvinciaTrento: ?????#neve #Trentino: nel giorno che apre il 2021, la neve torna ad imbiancare il territorio provinciale. Sono ben 500… -