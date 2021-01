Minaccia i passanti con una katana e aggredisce poliziotti | arrestato bengalese

LetiziaFirenze : Armato di coltelli e katana minaccia i passanti e aggredisce un poliziotto - Luccaindiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia passanti

Il 2020 è passato e se è per questo pure il 2019 ... Dall’estate 2019 in poi, cioè dalla lettera di minaccia in qualche modo “suggerita” dallo stesso Malagò, il Cio ha dimostrato di essere al fianco ...(Adnkronos) - Lo sguardo è rivolto al passato, ma c'è chi sogna il presente. "Tra i clienti c'è chi mi chiede di stampare volti della politica attuale: mi hanno chiesto un'etichetta con Berlusconi, ma ...