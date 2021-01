LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 67-80, Serie A basket in DIRETTA: vincono gli emiliani con un gran terzo quarto (Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di Serie A di basket e buona serata! Vince, dunque, la Fortitudo Bologna contro Cantù nel match valido per la quattordicesima giornata della Serie A di basket. 67-80 Tripla di La Torre! 64-80 Canestro di Totè 64-78 Tripla di La Torre a meno di due minuti dalla fine 61-78 Canestro di Woodard 59-78 Tripla di Totè 59-75 Canestro di Kennedy 57-75 Uno su due ai liberi per Hunt 57-74 Canestro di Totè 57-72 Tripla di Woodard che prova a tenere viva Cantù 54-72 Tripla di Baldasso! 54-69 Tripla di Leunen e Cantù si sblocca dopo 4 minuti di gioco 51-69 Servono due minuti per vedere un ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida diA die buona serata! Vince, dunque, lacontronel match valido per la quattordicesima giornata dellaA di. 67-80 Tripla di La Torre! 64-80 Canestro di Totè 64-78 Tripla di La Torre a meno di due minuti dalla fine 61-78 Canestro di Woodard 59-78 Tripla di Totè 59-75 Canestro di Kennedy 57-75 Uno su due ai liberi per Hunt 57-74 Canestro di Totè 57-72 Tripla di Woodard che prova a tenere viva54-72 Tripla di Baldasso! 54-69 Tripla di Leunen esi sblocca dopo 4 minuti di gioco 51-69 Servono due minuti per vedere un ...

zazoomblog : LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 41-42 Serie A basket in DIRETTA: gli emiliani accelerano e vanni avanti al riposo -… - sportface2016 : #LBASerieA LIVE - Fortitudo Bologna e Cantù si affrontano nell'anticipo: segui gli aggiornamenti a partire dalle… - zazoomblog : LIVE Cantù-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Cantù-Fortitudo #Bologna… - libertascantu : #CastellanaGrotte - #Cantù 25-19 nel quarto set Un ace di #Rosso e la @newmatervolley si impone 3-1 #A2MVolley… - libertascantu : #CastellanaGrotte - #Cantù 25-21 nel terzo set #Gitto mette a terra una #veloce ed è 2-1 nel totale #A2MVolley… -