Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4, Kiernan Shipka commenta il finale: "Non me lo aspettavo" (Di sabato 2 gennaio 2021) Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 è giunto al termine, ma la sua protagonista, Kiernan Shipka, non è necessariamente d'accordo con il finale scelto. L'ultima parte della serie Netflix, Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4, è finalmente disponibile per la visione, così come l'ultimo episodio in assoluto per lo show con protagonista la giovane streghetta, che però ci conduce a un finale che la sua interprete, Kiernan Shipka, non ha particolarmente apprezzato. Attenzione, seguono . Il Capitolo Trentasei, Le Montagne della Follia, ha visto la serie Netflix - di cui abbiamo parlato nella recensione di Le Terrificanti Avventure di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 gennaio 2021) Ledi4 è giunto al termine, ma la sua protagonista,, non è necessariamente d'accordo con ilscelto. L'ultima parte della serie Netflix, Ledi4, è finalmente disponibile per la visione, così come l'ultimo episodio in assoluto per lo show con protagonista la giovane streghetta, che però ci conduce a unche la sua interprete,, non ha particolarmente apprezzato. Attenzione, seguono . Il Capitolo Trentasei, Le Montagne della Follia, ha visto la serie Netflix - di cui abbiamo parlato nella recensione di Ledi ...

NetflixIT : Abbiamo una risposta per tutti quelli che ci chiederanno cosa facciamo stasera: la quarta e ultima stagione de Le t… - Notiziedi_it : Il finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina non piace a tutti, la più delusa è la sua protagonista - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4, Kiernan Shipka commenta il finale: 'Non me lo aspettavo'… - wheezayne : Guardo le terrificanti avventure di Sabrina e quando vedo Nick in realtà vedo solo ragazzo del palazzo, ho chiaramente un problema - louxhart : ho iniziato le terrificanti avventure di sabrina mi fa cagare però non riesco a smettere di guardarlo lei è così bella. -