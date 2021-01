Il virologo Pregliasco avverte: "Col freddo casi in aumento" (Di sabato 2 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Il virologo Fabrizio Pregliasco profetizza una nuova impennata di contagi. "Col freddo c'è il rischio che i casi aumentino" "Il freddo e gli sbalzi termici possono causare un forte aumento dei casi Covid". Non ha dubbi Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore dell'Università degli Studi Milano, sull'andamento dei contagi nei prossimi mesi. "Sarà fondamentale una grande attenzione su come gestire le misure di precauzione, che dovranno essere ancora più oculate e stringenti per evitare di ritrovarci in una condizione ingestibile", avverte. La "terza ondata" sembra, ormai, una certezza. A dirlo sono gli esperti che, da circa un anno, seguono l'evoluzione della pandemia in Italia. ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio IlFabrizioprofetizza una nuova impennata di contagi. "Colc'è il rischio che iaumentino" "Ile gli sbalzi termici possono causare un fortedeiCovid". Non ha dubbi Fabrizioe ricercatore dell'Università degli Studi Milano, sull'andamento dei contagi nei prossimi mesi. "Sarà fondamentale una grande attenzione su come gestire le misure di precauzione, che dovranno essere ancora più oculate e stringenti per evitare di ritrovarci in una condizione ingestibile",. La "terza ondata" sembra, ormai, una certezza. A dirlo sono gli esperti che, da circa un anno, seguono l'evoluzione della pandemia in Italia. ...

