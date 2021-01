GTA San Andreas diventa next-gen | in un trailer fan-made che sfrutta tutte le recenti mod grafiche

Leggi su eurogamer

(Di sabato 2 gennaio 2021) Lo youtuber XXII ha realizzato un teaserfan-dedicato all'ipotetico (e tanto desiderato) remake di Grand Theft Auto: San. Sanè, senza ombra di dubbio, uno dei GTA più amati dal pubblico: sfortunatamente, Rockstar ha sempre preferito guardare avanti, ignorando remake e remastered in favore di nuovi capitoli e, in tempi, nel supporto delle modalità multiplayer online. Per questo motivo, un remake di Sanè da considerarsi altamente improbabile al giorno d'oggi. Nonostante ciò, XXII ha voluto comunque realizzare qualcosa: un fintoufficiale, uno sguardo ad un possibile futuro su console-gen. Leggi altro...