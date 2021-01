Gazzetta: l’Atalanta deve liberarsi del Papu, ma non vuole svenderlo (Di sabato 2 gennaio 2021) La solitudine del Papu Gomez, scrive la Gazzetta dello Sport, sottolineando come da alcuni giorni il Papu non solo stia facendo degli allenamenti differenziati rispetto alla squadra, ma che li faccia anche in orari diversi, quasi a sottolineare ancora di più la sua distanza da gruppo. Strana e triste la storia del Papu, una vita vissuta nell’Atalanta per poi ritrovarsi isolato da tutto e tutti dopo la questione nata con Gasperini da quella sera non è mai tornato il sereno, ma fino alla gara con la Juve una fragile tregua aveva asciugato il possibile. Quando poi il Papu allo Stadium non aveva esultato con i compagni al gol di Freuler, più di qualcuno lo interpretò male, leggendolo come un suo sentirsi estraneo dalla squadra Così come era stato vissuto come una provocazione, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) La solitudine delGomez, scrive ladello Sport, sottolineando come da alcuni giorni ilnon solo stia facendo degli allenamenti differenziati rispetto alla squadra, ma che li faccia anche in orari diversi, quasi a sottolineare ancora di più la sua distanza da gruppo. Strana e triste la storia del, una vita vissuta nelper poi ritrovarsi isolato da tutto e tutti dopo la questione nata con Gasperini da quella sera non è mai tornato il sereno, ma fino alla gara con la Juve una fragile tregua aveva asciugato il possibile. Quando poi ilallo Stadium non aveva esultato con i compagni al gol di Freuler, più di qualcuno lo interpretò male, leggendolo come un suo sentirsi estraneo dalla squadra Così come era stato vissuto come una provocazione, ...

