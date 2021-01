Coronavirus, in Lombardia stabile il numero delle vittime (78). Scendono i contagi (1.402), ma i tamponi sono meno della metà (Di sabato 2 gennaio 2021) Il bollettino del 2 gennaio sono +1.402 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri, durante il monitoraggio giornaliero, ne erano stati conteggiati +3.056. Nelle ultime 24 ore si registrano +78 decessi mentre ieri erano state segnalate 80 vittime. Il totale è di 25.281 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 2 gennaio, sono 3.293 (-59). sono poi 491 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: di questi, 20 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il numero dei guariti e dei dimessi sale a quota 402.070. sono +11.758 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore per un totale di 4.896.792 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. January 2, 2021 ... Leggi su open.online (Di sabato 2 gennaio 2021) Il bollettino del 2 gennaio+1.402 i nuovi casi diin. Ieri, durante il monitoraggio giornaliero, ne erano stati conteggiati +3.056. Nelle ultime 24 ore si registrano +78 decessi mentre ieri erano state segnalate 80. Il totale è di 25.281 decessi dall’iniziopandemia. I ricoveri ordinari oggi, 2 gennaio,3.293 (-59).poi 491 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: di questi, 20 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Ildei guariti e dei dimessi sale a quota 402.070.+11.758 ieseguiti nelle ultime 24 ore per un totale di 4.896.792effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. January 2, 2021 ...

