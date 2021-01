Capodanno | bimbo impugna una pistola e festeggia sparando

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 gennaio 2021) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Taranto ed il video sta facendo il giro del web. Il piccolo prima dire l'arma manda a quel paese il premier Una scena che mai avremmo voluto vedere, ma che incarna appieno l'esasperazione di questi tempi. La notte del 31 dicembre, a Taranto, un bambino affacciato al balcone di casa manda a quel paese, con aria spavalda e in dialetto tarantino, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte. Non è finita, poiunae spara perre l'ultimo dell'anno. Il suo volto lo abbiamo coperto per il rispetto della privacy, ma chi lo ha filmato (si presume un parente) ha condiviso sui social il piccolo di circa dieci anni a volto scoperto. Secondo quanto si legge sulle agenzie di stampa, si tratta di un alloggio popolare alla periferia della città ...